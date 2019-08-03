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Китай пригрозил ответными мерами на торговые пошлины США

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Фото: Global Look Press/Chan Long Hei
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Пекин призвал Вашингтон найти правильное решение в сложившейся ситуации с торговой войной, разразившейся между двумя государствами, и пригрозил ответными мерами в случае враждебных действий. Такое заявление сделал в пятницу, 2 августа, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

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Дипломат, комментируя намерение США ввести пошлины в 10% на китайские товары стоимостью $300 млрд, назвал действия Вашингтона нерациональными и безответственными.

«У нас очень четкая позиция: если США хотят вести переговоры, мы готовы к переговорам, если они хотят вести войну, мы будем вести войну», — цитирует Цзюня ТАСС.

Он подчеркнул, что КНР, без сомнения, примет необходимые ответные меры для защиты «своих фундаментальных прав».

О введении новых пошлин на товары из Китая Трамп объявил 1 августа. По его словам, в ходе продолжения торговых переговоров Вашингтон начнет 1 сентября вводить «небольшие дополнительные пошлины». Они составят 10% на оставшиеся товары из Китая, оцениваемые в $300 млрд.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

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