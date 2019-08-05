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Курс юаня опустился до минимума на фоне санкций США

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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На фоне введения США новых пошлин на китайские товары Народный банк КНР опустил курс юаня к американскому доллару. Как сообщает «Интерфакс» в понедельник, 5 августа, курс преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за $1. Таким образом юань опустился по отношению к доллару до минимума с декабря 2018 года.

В НБК сообщили, что банк готов поддерживать валюту на стабильном уровне.

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«У НБК есть опыт, уверенность и способность поддерживать стабильный обменный курс юаня на разумном и сбалансированном уровне», — сказано в заявлении банка.

Курс китайской валюты на фоне торговой войны с США заметно ослаб с начала текущего года. При этом власти КНР не раз заявляли, что не собираются превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор.

1 августа президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций в отношении товаров из Китая. Пекин, в свою очередь, пригрозил ответными мерами.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

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