Нефть марки Brent опустилась ниже $59 за баррель впервые с 14 января

Во вторник, 6 августа, нефть марки Brent опустилась ниже $59 за баррель. Это произошло впервые с 14 января, отмечает «РИА Новости».

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,32% — до $59,02 за баррель, сообщило агентство, ссылаясь на данные торгов.

Цена нефти падает на фоне эскалации торгового конфликта США и КНР.

5 августа курс валют Китая и США преодолел психологическую отметку в семь юаней за $1. В настоящий момент средний обменный курс установлен на уровне 6,9225 юаня за доллар. На фоне продолжающейся торговой войны со Штатами курс китайской валюты значительно ослаб c начала года. Из-за этого Вашингтон обвинил Пекин в «манипулировании валютой».

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года.