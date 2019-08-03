Прямой эфир

Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев заявил, что рубль может потерять еще 1–1,5% к доллару США на фоне нового пакета американских санкций. Меры выразились в введении запрета на участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.

Заплыв на дно: США приготовились обрушить доллар
Почему валютные войны приближают кризис глобализации

«Облигации федерального займа на пять лет могут открыться на уровне 7,30–7,35% и ОФЗ на 10 лет — 7,50–7,55%», — сказал аналитик. Он добавил, что негативным фактором для экономики России в связи с запретом является возможный рост недоверия к рублевому долгу, сообщает ТАСС 3 августа.

2 августа курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей. Также сообщалось, что американская валюта выросла на 66 копеек — до 65,01 рубля. Курс евро составил 72,15 рубля.

Накануне заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин и эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин оценили, как снижение Федеральной резервной системой (ФРС) ставки отразится на курсе рубля. По их мнению, в среднесрочной перспективе решение ФРС является благоприятным фактором для российской валюты.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Речь идет, в частности, о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи России международными финансовыми организациями. Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо кредиты или займы правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политолог обвинил США в вендетте в связи с новыми санкциями против РФ
Эксперты оценили влияние на курс рубля снижения ставки ФРС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017