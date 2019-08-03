Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубля

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев заявил, что рубль может потерять еще 1–1,5% к доллару США на фоне нового пакета американских санкций. Меры выразились в введении запрета на участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.

«Облигации федерального займа на пять лет могут открыться на уровне 7,30–7,35% и ОФЗ на 10 лет — 7,50–7,55%», — сказал аналитик. Он добавил, что негативным фактором для экономики России в связи с запретом является возможный рост недоверия к рублевому долгу, сообщает ТАСС 3 августа.

2 августа курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей. Также сообщалось, что американская валюта выросла на 66 копеек — до 65,01 рубля. Курс евро составил 72,15 рубля.

Накануне заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин и эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин оценили, как снижение Федеральной резервной системой (ФРС) ставки отразится на курсе рубля. По их мнению, в среднесрочной перспективе решение ФРС является благоприятным фактором для российской валюты.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Речь идет, в частности, о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи России международными финансовыми организациями. Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо кредиты или займы правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.