Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара в ходе торгов в пятницу, 2 августа, превысил отметку в 65 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Это произошло впервые с 7 июня, уточняет RT.

По данным на 12:11 мск, американская валюта выросла на 66 копеек — до 65,01 рубля. Курс евро составил 72,15 рубля.

Накануне заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин и эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин оценили, как снижение Федеральной резервной системой (ФРС) ставки отразится на курсе рубля. По их мнению, в среднесрочной перспективе решение ФРС является благоприятным фактором для российской валюты.