Политолог обвинил США в вендетте в связи с новыми санкциями против РФ

Соединенные Штаты Америки с 2014 года занимаются санкционной вендеттой в отношении Москвы, рассказал «Известиям» эксперт центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин.

Так он прокомментировал публикацию Politico от 1 августа о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Новые рестрикции будут неэффективны, уверен эксперт. Он напомнил, что с 2014 года Вашингтон сгенерировал против России уже более 60 пакетов санкций.

«Это лишь один из немногих пакетов. Но если бы санкции были эффективны, то Соединенные Штаты ограничились бы двумя-тремя пакетами. Генерируя же одни рестрикции за другими, США занимаются санкционной вендеттой», — сказал политолог.

Несмотря на определенный ущерб российской экономике санкции не достигают главной цели США, обратил внимание американиcт. Речь идет об изменении траектории внешней политики России и о смене режима.

В свою очередь Трамп не стал накладывать вето на новый пакет санкций, потому что Конгресс загнал его в угол. Его вето просто преодолели бы в Конгрессе двумя третями, благодаря сформированному двухпартийному антироссийскому консенсусу, а сам он вновь подвергся бы обвинениям в связях с Кремлем, которые и так будут сопровождать его все президентство.

Распоряжение Дональда Трампа, как отмечает ТАСС, предполагает, что глава минфина и госсекретарь при необходимости введения санкций, описанных в законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, должны предпринять ряд действий.

В частности, речь идет о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи указанной стране международными финансовыми организациями. Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо займы или кредиты правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

Первый пакет санкций США против России в связи с «делом Скрипалей» вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда была введена лишь часть ограничений — запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Документ предполагает, что глава государства должен ввести второй пакет санкций, если нет гарантий, что государство прекратило использовать химическое оружие.

В мае 2019 года замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила, что американская сторона подготовила второй пакет ограничений в связи с отравлением Скрипалей.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения.