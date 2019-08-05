Трамп обвинил КНР в манипулировании валютным курсом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Китай в «манипулировании валютой». Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter в понедельник, 5 августа.

Его комментарий был опубликован на фоне решения Центробанка КНР опустить курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Пекин пошел на этот шаг, после того как стало известно о планах США ввести новые пошлины на китайские товары.

«Китай опустил цену своей валюты почти до исторического минимума. Это называется «манипулирование валютой».<…> Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит КНР!», — написал Трамп.

В понедельник курс преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за $1. В настоящий момент средний обменный курс установлен на уровне 6,9225 юаня за доллар. На фоне продолжающейся торговой войны с США курс китайской валюты значительно ослаб с начала года.

1 августа американский лидер объявил о введении новых санкций в отношении товаров из Китая. Пекин, в свою очередь, пригрозил ответными мерами.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.