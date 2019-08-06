Пекин предрек негативные последствия для мировой экономики от действий США

Решение Вашингтона признать Пекин валютным манипулятором может привести к потрясениям на финансовом рынке и отрицательно повлиять на процесс восстановления глобальной экономики. Об этом сказано в заявлении Народного банка Китая, опубликованном 6 августа.

«Своими действиями они (США. — Ред.) наносят ущерб простым людям. Китай категорически против этого. <…> В конечном итоге США сами будут иметь последствия за свои действия», — приводит ТАСС сообщение регулятора.

Действия США названы подрывающими «многосторонний консенсус по ключевым валютным вопросам», Народный банк призвал Вашингтон «вернуться на верный путь и быть объективными» в ответ на сохранение сбалансированного курса юаня к доллару.

На фоне торговой войны США и КНР курс юаня начал заметно слабеть с начала года. После введения Вашингтоном очередных пошлин на китайские товары регулятор опустил курс национальной валюты к доллару до минимума с декабря 2018 года — 7 юаней за $1.

В ответ президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в «манипулировании валютой», главу государства поддержал американский минфин, причислив Китай к списку стран, манипулирующих валютным курсом.

По состоянию на 6 августа курс составляет 6,9683 юаней за $1.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за якобы неполного выполнения китайскими властями определенных договоренностей. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд. 1 августа Трамп объявил о введении новых санкций, власти КНР пригрозили ответными мерами.