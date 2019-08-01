Цена нефти Brent упала на 6%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent со сроком поставок в октябре 2019 года снизилась до $61,12 за баррель (около 6%). Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже (по состоянию на 22:15 мск), сообщается на сайте Investing.com.

После 21:00 мск цена Brent была на уровне ниже $61 за баррель. В 21:15 этот показатель составлял $60,12. В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась ниже $61 за баррель 18 июня текущего года.

По словам экспертов, топливо дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести пошлины в 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд в рамках торговой войны, разгоревшейся между двумя странами. Американская делегация только что вернулась с переговоров с китайской стороной, прошедший диалог в Белом доме назвали конструктивным.

Кроме того, как отмечает РБК, на нефть оказало влияние принятое накануне решение американской Федеральной резервной системы (ФРС) снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — с 2,25–2,5 до 2–2,25%.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.