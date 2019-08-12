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Аналитики предсказали США рецессию из-за торговой войны с Китаем

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs предсказал рецессию американской экономики из-за торговой войны с Китаем. Об этом 12 августа сообщает агентство Reuters.

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Банковские аналитики понизили свой прогноз касательно роста экономики США на 20 базисных пунктов до 1,8% в связи с тем, что торговая война с Китаем оказала более значительное влияние, чем они ожидали.

«В целом мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на темпы экономического роста», — приводит агентство слова экономистов банка.

Они также выразили мнение, что две ведущие мировые экономики вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в США в 2020 году.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за того, что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

2 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары, пока между США и КНР не будет заключена торговая сделка. Через неделю стало известно, что Китай рекордно понизил курс юаня к доллару, из-за чего Трамп обвинил своих китайских коллег в «манипулировании валютой».

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