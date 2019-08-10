Власти США обещали принять меры из-за снижения Китаем курса юаня

Вашингтон намерен принять решительные меры, если посчитает, что Пекин снижает курс китайской валюты. Об этом сообщило СNBC со ссылкой на главу Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро.

«Китай снизил курс своей валюты более чем на 10% с единственной целью — компенсировать пошлины», — заявил он.

Наварро не стал уточнять, какие меры США примет против Китая, но отметил, что ущерб для Пекина будет больший, чем для Вашингтона.

5 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Китай в «манипулировании валютой» на фоне решения Центробанка КНР опустить курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Пекин пошел на этот шаг, после того как стало известно о планах США ввести новые пошлины на китайские товары.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.