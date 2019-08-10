Прямой эфир

Власти США обещали принять меры из-за снижения Китаем курса юаня

0
Фото: REUTERS/Thomas White
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон намерен принять решительные меры, если посчитает, что Пекин снижает курс китайской валюты. Об этом сообщило СNBC со ссылкой на главу Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро.

Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессии
При каких условиях может начаться новый мировой кризис

«Китай снизил курс своей валюты более чем на 10% с единственной целью — компенсировать пошлины», — заявил он.

Наварро не стал уточнять, какие меры США примет против Китая, но отметил, что ущерб для Пекина будет больший, чем для Вашингтона.

5 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Китай в «манипулировании валютой» на фоне решения Центробанка КНР опустить курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Пекин пошел на этот шаг, после того как стало известно о планах США ввести новые пошлины на китайские товары.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за 11 лет
Китай вновь рекордно опустил курс юаня к доллару

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017