ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за 11 лет

Народный банк Китая понизил курс юаня до нового минимума за 11 лет — на 97 базисных пунктов, до 7,0136 юаня за доллар. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил сам регулятор.

Понижение курса юаня к американской валюте длится уже седьмой рабочий день подряд. Накануне он пробил психологическую отметку в 7,0 юаня за доллар, отмечает ТАСС.

6 августа США признали Китай страной, которая манипулирует валютным курсом.

1 августа американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых санкций в отношении товаров из Китая. Пекин, в свою очередь, пригрозил ответными мерами.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.