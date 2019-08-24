Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года. Об этом он написал в своем Twitter.

Такое решение американский лидер принял из-за ответных мер Пекина касательно ввозимых в Китай автомобилей и запчастей, произведенных в США.

«Китаю не следовало вводить новые пошлины на $75 млрд», — написал он и анонсировал, что с 1 октября товары и продукты из КНР общей стоимостью в $250 млрд будут облагаться не 25% налогом, а 30%.

Помимо этого остальная продукция на $300 млрд, которая должна была облагаться тарифами в 10% с 1 сентября, теперь будет облагаться налогом в 15%.

По словам Трампа, Штаты якобы каждый год лишаются сотен миллиардов долларов, и ситуация не меняется. Также он не упустил шанс обвинить в этом своих предшественников и решил самостоятельно «сбалансировать эти очень несправедливые торговые отношения» с Китаем.

«В течение многих лет Китай (и многие другие страны) использовал США в своих интересах в торговле, воровал интеллектуальную собственность и многое другое», — заверил американский президент.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей. В ответ Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин на китайскую продукцию будет продолжено до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.