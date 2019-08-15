Трамп обвинил СМИ в попытках обрушить экономику США

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в попытках обвалить американскую экономику при помощи фейковых новостей. Об этом он написал в Twitter в четверг, 15 августа.

По его словам, средства массовой информации, распространяющие фейковые новости, стараются сделать всё, что возможно, чтобы обрушить экономику США и навредить самому Трампу и его переизбранию.

«Их проблема заключается в том, что наша экономика слишком сильна, и скоро мы одержим крупную победу в торговле — каждый это знает, в том числе и Китай!» — написал глава государства.

14 августа сообщалось, что индексы американских бирж резко снизились в связи с опасениями по поводу дальнейшего роста экономики Соединенных Штатов и Германии, а также из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Всё это произошло на фоне превышения доходности краткосрочных государственных облигаций над доходностью долгосрочных. По словам экспертов, такое явление зачастую предшествует экономическому спаду.

12 августа один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs предсказал рецессию американской экономики из-за торговой войны с Китаем.

Противостояние между КНР и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за якобы неполного выполнения китайскими властями определенных договоренностей. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

2 августа Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары, пока между США и КНР не будет заключена торговая сделка.