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В дружбу, но не в службу: к чему ведет поддержка США протестов в Гонконге

Активное вовлечение Вашингтона в дела китайской автономии дискредитирует реальную борьбу за демократию, полагают эксперты
Фото: Getty Images/Anthony Kwan
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В дружбу, но не в службу: к чему ведет поддержка США протестов в Гонконге
2019-08-13 16:35:59">
2019-08-13 16:35:59
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Ситуация в специальном административном районе Китая Гонконге всё стремительнее выходит за рамки внутреннего конфликта. Соединенные Штаты открыто выступают на стороне протестующих, да и сами гонконгцы не только воспринимают такое внимание из-за рубежа с благодарностью, но и считают Вашингтон и коллективный Запад чуть ли не гарантами сохранения китайской автономией ее демократических свобод. Между тем никакого положительного эффекта вовлечение США в эти события не принесет, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Такое вмешательство дает Пекину основания выставлять протестующих не борцами за демократию, а непатриотичными бунтарями, управляемыми рукой Запада. А это, в свою очередь, оставляет все меньше пространства для компромисса между властями и жителями автономии.

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Недавно в многотысячной толпе протестующих на улицах Гонконга к плакатам против ныне замороженного законопроекта об экстрадиции в материковый Китай подозреваемых в нарушении законов КНР и зонтам для защиты от слезоточивого газа добавился новый атрибут — американский звездно-полосатый флаг. Как пояснили местным журналистам демонстранты, этот жест предпринят в знак поддержки Акта о правах человека и демократии в Гонконге, разработанного в конгрессе США.

Его планируют рассмотреть в сентябре. Документ был предложен на заре нынешних протестов в Гонконге сенатором-республиканцем Марком Рубио. Он давно прославился своей страстью к санкционным резолюциям то по России, то по Кубе или Венесуэле. В числе прочего акт направлен на то, чтобы участники знаменитой «революции зонтиков» (акции протеста в Гонконге 2014 года) могли получать туристические визы в США, невзирая на то что в их биографии есть аресты и задержания, поскольку они отстаивали свои демократические права. Тем же, кого конгресс сочтет ответственным за подавление основных свобод в специальном административном районе Китая, о визе в США останется только мечтать. Параллельно с этим конгрессмены обсуждают поправку в Закон о политике США в Гонконге от 1992 года. Она позволит начать тщательное расследование того, насколько автономным в реальности остается Гонконг, чтобы претендовать, как сейчас, на особое отношение США.

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Сотрудники полиции Гонконга во время разгона протестующих
Фото: REUTERS/Thomas Peter

Американская общественность затею политиков, похоже, поддерживает. Летом для сбора подписей за обе законодательные инициативы в США был запущен сайт Free Hong Kong. Как заявлено на портале, конечная цель активистов — «освободить Гонконг от тоталитарной власти Компартии Китая».

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В прошлом американская администрация не раз пыталась спасать демократию даже там, где этого совсем не хотели. Но в случае с Гонконгом желание оказалось обоюдным. Свидетельством тому можно считать не только американские флаги в руках участников акций протеста, но и призывы независимой местной прессы к Вашингтону не бросать Гонконг на произвол судьбы, чтобы не допустить «повторения событий на Тяньаньмэнь».

Китайский нарратив

Немало претензий, накопившихся у 7-миллионной автономии к Пекину, действительно обоснованно. Но главным образом протесты были спровоцированы не законопроектом об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай (он стал лишь триггером), а общим недовольством неспособностью местных властей решить проблемы перенаселенности, бедности и высокой стоимости жилья.

— Не думаю, что США — важный фактор протестов в Гонконге. Большинство проблем носят локальный характер и касаются отношений Гонконга с материковым Китаем. Но словесная поддержка протестующих, которая исходит от США, точно не поможет решить нынешний кризис, — заметил в разговоре с «Известиями» эксперт Центра китайских исследований Китайского университета Гонконга Тим Саммерс.

На данном этапе поддержка Запада даже скорее выглядит медвежьей услугой, поскольку вовлечение внешних игроков сбило с демонстрантов в Гонконге ореол борцов за демократию.

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Протестующие в противогазах в облаке слезоточивого газа
Фото: REUTERS/Tyrone Siu

— Пока внутри КНР события в Гонконге воспринимают как бунт «зажравшихся непатриотов» и любая информация о контактах дипломатов США и других стран Запада с протестующими в Гонконге и их поддержка дает Пекину дополнительные аргументы против участников, — сказал «Известиям» руководитель программы «Россия в АТР» Московского центра Карнеги Александр Габуев. — Принцип «одна страна — две системы» подразумевает, что события во второй системе, то есть Гонконге, важны, но первостепенная задача для властей КНР — чтобы беспорядки оттуда не перекинулись на первую систему — китайскую.

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На днях официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан отметил, что «западные страны то и дело выступают с безответственными заявлениями и открыто оказывают поддержку элементам, устраивающим беспорядки в Гонконге». И на фоне последнего призыва главы комитета по международным делам палаты общин Соединенного Королевства Тома Тугендхата раздать всем жителям Гонконга британские паспорта Пекин сложно обвинить в мнительности.

Нерадостные перспективы

Вместе с тем в перекладывании вины за ситуацию в Гонконге на внешние факторы есть и угроза, считает эксперт по Китаю из Университета Барри в Майами Джейсон Бухи.

— Это неудачная стратегия. Выставление миллионов людей, которые хотят только более эффективного местного самоуправления, экстремистами, находящимися под влиянием иностранцев, еще больше отдаляет стороны от компромисса. Этот нарратив о подрывной деятельности за рубежом рискует загнать власти в угол, после чего диалог станет уже невозможен. Если это произойдет, беспорядки, безусловно, продолжатся в будущем, — сказал эксперт «Известиям».

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Пока, впрочем, у Пекина хватает хладнокровия не реагировать на охватившие Гонконг беспорядки чрезмерно.

— Китай понимает, что ситуация патовая — каждый ход ослабляет и ту и другую сторону, — заметил Александр Габуев. — Но если протесты не пойдут на спад, КНР всеми правдами и неправдами начнет закручивать гайки и принимать законы, которые максимально ограничат возможности иностранных держав вмешиваться в дела Гонконга.

История с Тайванем, которому, как и Гонконгу, активно рекламируют принцип «одной страны — двух систем», показывает: чем больше остров поддерживали США, тем более серьезное противодействие оказывал Пекин. На фоне беспрецедентной торговой войны, которую Штаты уже год ведут против Китая, деликатничать со Штатами у властей КНР тем более нет причин.

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Протесты в Гонконге
В Гонконге вторую неделю продолжаются массовые протесты против поправок к закону об экстрадиции. В случае их принятия Гонконг смог бы выдавать подозреваемых в совершении ряда преступлений странам, с которыми у него нет соответствующих соглашений. В том числе континентальному Китаю, Тайваню, Макао. Протестующие считают, что это может перейти в политическую плоскость и коснуться любого жителя, деятельность и мировоззрение которого противоречит позиции официального Пекина. Они потребовали отмены договора и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. В минувшую субботу она заявила о приостановке рассмотрения закона. Однако на следующий день на улицы вышло около 2 млн человек с требованием полностью отказаться от изменения закона. Эти акции протеста стали самыми массовыми за последние 10 лет — с тех пор как в 1997 году Гонконг, бывший в аренде у Великобритании, не вернулся под юрисдикцию Китая
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Протесты в Гонконге
Протестующие собрались в правительственном районе, скандируя лозунги о необходимости сохранения свобод, на улицах появились баррикады
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
2019-06-12T110738Z_1130803630_RC1268A1ED30_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION
Протесты в Гонконге
Полиции пришлось применять резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов и очистить улицы
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
2019-06-12T094413Z_1526279753_RC1846CD6B80_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION
Протесты в Гонконге
Протестующие помогают пострадавшим от слезоточивого газа
Фото: REUTERS/James Pomfret
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Протесты в Гонконге
Жители Гонконга смотрят трансляцию пресс-конференцию главы администрации Кэрри Лэм, которая делает заявление о принятом правительством решении
Фото: REUTERS/Jorge Silva
2019-06-16T060201Z_199437493_RC176A40C300_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION
Протесты в Гонконге
Мемориал в память о погибшем активисте. Мужчина, одетый в желтый плащ, залез на строительные леса у высотного здания Pacific Place и развернул там баннер с призывом к главе администрации уйти в отставку, однако не удержался и сорвался вниз. Позже он скончался в больнице
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
2019-06-16T070739Z_481614757_RC1CD286B8D0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION
Протесты в Гонконге
Жители Гонконга опасаются, что в случае принятия нового закона Китаю начнут выдавать людей, которых преследуют по политическим мотивам. В свою очередь, Пекин обеспокоен тем, что Гонконг превращается в надежное убежище для преступников
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
2019-06-16T140108Z_1935427472_RC19CC6EE470_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION
Протесты в Гонконге
Сотни тысяч жителей Гонконга прошли 16 июня маршем протеста по городским улицам и собрались у офиса Кэрри Лэм
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
2019-06-17T031341Z_1375974271_RC1B382B85D0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION
Протесты в Гонконге
Активист на дороге у здания законодательного собрания Гонконга
Фото: REUTERS/Jorge Silva
2019-06-17T063343Z_718271044_RC13EB83E3F0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION
Протесты в Гонконге
Плакаты с призывами к отставке главы администрации Кэрри Лэм
Фото: REUTERS/Jorge Silva
2019-06-17T112111Z_807819678_RC17EC8E47D0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION
Протесты в Гонконге
Последние массовые волнения в Гонконге происходили 5 лет назад и были связаны с реформой избирательной системы Многотысячные демонстрации продолжались больше двух месяцев и получили название «революция зонтиков»
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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