Не взлетишь, не поплаваешь: как Гонконг накрыла массовая забастовка

Спустя два месяца с начала масштабных протестов под лозунгами демократизации ситуация в Гонконге всё больше выходит из-под контроля. 5 августа демонстранты объявили в автономии всеобщую забастовку, которая обернулась транспортным коллапсом. Из-за того, что к стачке примкнули и многие сотрудники аэропорта Гонконга, более сотни рейсов отменили, десятки других вылетали и приземлялись с большими задержками. Неспокойно было и на земле: акции протеста вновь вылились в стычки с полицией и аресты. И пока никакого выхода из политического тупика не проглядывается: среди протестующих раздаются призывы к независимости от КНР и чуть ли не к революции, что заставляет гонконгские власти ужесточать свою реакцию.

Ни пройти ни проехать

Первое, что можно было увидеть в понедельник при заходе на главную интернет-страницу международного аэропорта Гонконга, — красивая фотография этого крупнейшего транспортного хаба Азии с надписью «Там, где начинается удивительное путешествие». О том, что с «удивительными путешествиями» 5 августа не всё так безмятежно, можно было догадаться разве что по маленькому желтому восклицательному знаку наверху, при клике на который всплывал совет ко всем пассажирам не приезжать в аэропорт до подтверждения рейса.

5 августа там было отменено свыше сотни рейсов. Это произошло из-за того, что порядка 2,3 тыс. сотрудников наземных служб аэропорта решили присоединиться к забастовке, объявленной в этом специальном административном районе КНР в понедельник. По данным Конфедерации профсоюзов Гонконга, участие во всеобщей стачке приняли большинство из ее 95 членских организаций. И хотя за последние два месяца автономия уже регулярно лицезрела массовые акции протеста, одномоментная забастовка накрыла Гонконг впервые за последние полвека, приведя к настоящему транспортному коллапсу.

Отмененными оказались главным образом рейсы на китайский материк и ряд других азиатских направлений, выполнявшиеся региональными авиаперевозчиками вроде Hong Kong Airlines, Cathay Dragon, Shanghai Airlines, Cathay Pacific, Air China и China Eastern Airlines. Двум российским авиакомпаниям, летающим в Гонконг, повезло куда больше. Судя по электронному табло на сайте аэропорта, прилет утреннего рейса «Аэрофлота» в автономию и полуденный вылет обратно в Москву прошли без проволочек. Авиакомпания «Сибирь» (она же S7), выполняющая рейсы в Гонконг из Владивостока (по понедельникам и средам), из Иркутска (по средам и пятницам) и из Новосибирска (по четвергам), также не столкнулась с отменой или переносом рейсов, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании.

Между тем, гонконгцы почувствовали ограничения не только в небе, но и на земле. Заблокированными оказались 15 крупных автодорог и три туннеля, связывающих разные части автономии. Автобусам на 70 направлениях пришлось изменить маршруты, и даже поезда метро работали с перебоями — на восьми ветках подземки участники протестов не давали дверям поездов закрыться, вставляя между ними крупные предметы. Приостановки наблюдались также в работе аэроэкспресса и паромного сообщения между Гонконгом и другим специальным административным районом КНР Макао.

В ряде районов протестующие проявили сочувствие к тем, кому сооруженные ими же баррикады не давали проехать. В сетях появились видео, как участники акции раздают застрявшим намертво водителям воду и еду, принося извинения за неудобства. Но мирными и полюбовными акции гражданского неповиновения всё же не стали. В ряде районов демонстранты закидали полицейские участки яйцами и камнями, в ответ стражи порядка принялись разгонять толпу слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Коса на камень

— В течение следующих нескольких дней, возможно, станет потише, хотя я ожидаю дальнейшей эскалации в выходные дни. У администрации Гонконга, похоже, нет плана, как успокоить протестующих. На последней пресс-конференции Кэрри Лэм (глава администрации. — «Известия») всего лишь повторила свои предыдущие заявления, и никакого положительного эффекта это иметь не будет, — заметил в беседе с «Известиями» эксперт Центра китайских исследований Китайского университета Гонконга Тим Саммерс.

Отправной точкой протестов стало намерение властей Гонконга принять закон, позволяющий экстрадировать в КНР подозреваемых в ряде преступлений. Под давлением жителей законопроект заморозили, но волны антиправительственных и антикитайских выступлений это не сбило. Скорее, наоборот, аппетиты недовольных стали расти. В соцсетях стали циркулировать информационные листки, выдвигающие уже пять требований к властям. Помимо освобождения и оправдания всех задержанных за более ранние протесты (а к вечеру 5 августа их набралось уже свыше 500 человек) там, в частности, значится требование незамедлительно ввести в Гонконге прямые выборы — то, что Пекин давно обещал, но пока так и не воплотил на деле.

Более того, в последние дни в стане демонстрантов то и дело стали мелькать призывы к «освобождению Гонконга» и «революции наших дней». В выходные с одного из зданий был снят флаг КНР (его тут же скинули в воду), а на его место водрузили полотнище с призывом к независимости. «Лето несогласия продолжится, — пообещал в Twitter самый известный гонконгский активист Джошуа Вонг, бывший лицом еще революции зонтиков 2014 года. — Наступления на права человека не положат конец призывам к демократии».

Не намерены, в свою очередь, идти на уступки и власти, склонные видеть в происходящем не столько борьбу за демократию, сколько противоправное восстание. Вечером 4 августа правительство Гонконга обнародовало заявление, где пообещало, что власти не будут потворствовать «действиям, которые уже вышли далеко за пределы мирных и рациональных акций протеста».

На прошлой неделе ввиду маневров бойцов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на южных границах страны, легенда которых очень смахивала на отражение народных волнений, в Гонконге стали расти опасения, что со дня на день военные НОАК появятся в автономии. В понедельник, впрочем, гонконгские власти в очередной раз такую перспективу отвергли.

Как отметил эксперт из Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, привлечение центральных войск для умиротворения автономии окончательно дискредитирует действующий пока в Гонконге, пусть и с огрехами, принцип «одна страна — две системы», а также сильно ударит по роли Гонконга как окна Китая в мир.

— Сейчас китайское правительство надеется постепенно измотать участников протеста, а уже потом заниматься наказанием зачинщиков, подстрекателей и наиболее активных участников, — сказал китаист «Известиям».

Но и долго демонстрировать по отношению к Гонконгу слабость Пекин также не может: это дискредитирует власть уже в глазах населения самого материка, резюмировал эксперт.