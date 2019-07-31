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В Испании более 700 поездов отменены из-за забастовки железнодорожников

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Garcia
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В результате забастовки железнодорожников в Испании в среду, 31 июля, были отменены 707 пассажирских поездов. Как сообщает Vanguardia, протестную акцию устроили сотрудники железнодорожного оператора Renfe.

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По информации издания, забастовка сказалась на движении скоростных и пригородных поездов, а также поездов дальнего следования и даже грузовых. Железнодорожники требуют повышения зарплат и увеличения штата.

Работники Renfe собираются провести стачки 14 и 31 августа, а также 1 сентября. В эти дни ожидается большой наплыв пассажиров, поскольку 15 августа в стране отмечается национальный праздник, а в конце месяца испанцы массово возвращаются из отпусков.

По данным издания The Local, всего за четыре дня забастовок планируется отмена более тысячи поездов. Железнодорожники бастуют дважды в день по четыре часа — с полудня до 16:00 и с 20:00 до полуночи.

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