Бег из Гонконга: турпоток падает на фоне протестов

В последние дни более 20 стран выступили с предупреждениями к своим гражданам относительно поездок в охваченный многонедельными антиправительственными протестами Гонконг . Не посещать места массового скопления людей в этом специальном административном районе Китая рекомендовали и в российском МИДе . Уличные волнения в Гонконге уже заметно сказались на потоке зарубежных путешественников. Негативный эффект ощутили авиакомпании, отели, торговые сети и даже люксовые бренды.

Черного и белого не надевать

Первую рекомендацию не посещать места массового скопления людей в Гонконге из-за акций протеста, идущих третий месяц, МИД РФ опубликовал еще 8 августа. В минувшую субботу, вслед за обещанием участников протестовать и дальше, в Москве распространили повторное предупреждение .

С аналогичными призывами — избегать массовок, быть осторожными и по возможности воздержаться от поездок в бунтующий регион — в общей сложности выступили власти 22 стран . В МИД ОАЭ даже пояснили, что, будучи в Гонконге, не стоит носить одежду черного и белого цветов (в первом на улицы выходят участники антиправительственных митингов, а белой «униформой» отметились нападавшие на них).

гонконг Протестующие на улицах Гонконга Фото: REUTERS/Issei Kato

В прошлом году Гонконг посетили 65 млн иностранных туристов, их существенную часть по традиции составили азиаты. Число россиян, побывавших в регионе с туристическими целями, на общем фоне выглядит скромно: в прошлом году, по данным Росстата, там побывало чуть более 18 тыс. человек.

Еще в июне число туристов в Гонконге впечатляло: рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,5%. Но в июле приток замедлился, сказали «Известиям» в пресс-службе комиссии по туризму правительства специального административного района.

— Недавние инциденты повлияли на наших посетителей и доставили им неудобства. Случались некоторые столкновения после демонстраций, которые в целом были мирными , — заметили «Известиям» в комиссии. И заверили: турагенты, отели и деловые организации принимают меры, чтобы свести к минимуму неудобства посетителей.

Не Prada ваша

Одними из первых перемену настроений иностранных туристов прочувствовали авиалинии. В агентстве ForwardKeys, которое ежедневно анализирует 17 млн полетов по всему миру, «Известиям» рассказали, что с период с 16 июня по 28 июля бронирование авиабилетов до Гонконга из других азиатских регионов (исключая материковый Китай) упало почти на 3% . С учетом того что в минувшие выходные протестующие решили устроить сидячую акцию протеста в одном из терминалов международного аэропорта Гонконга, желающих лететь туда в августе наверняка окажется еще меньше.

2019-06-12T042948Z_1373048254_RC1A354A8230_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION В Гонконге вторую неделю продолжаются массовые протесты против поправок к закону об экстрадиции. В случае их принятия Гонконг смог бы выдавать подозреваемых в совершении ряда преступлений странам, с которыми у него нет соответствующих соглашений. В том числе континентальному Китаю, Тайваню, Макао. Протестующие считают, что это может перейти в политическую плоскость и коснуться любого жителя, деятельность и мировоззрение которого противоречит позиции официального Пекина. Они потребовали отмены договора и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. В минувшую субботу она заявила о приостановке рассмотрения закона. Однако на следующий день на улицы вышло около 2 млн человек с требованием полностью отказаться от изменения закона. Эти акции протеста стали самыми массовыми за последние 10 лет — с тех пор как в 1997 году Гонконг, бывший в аренде у Великобритании, не вернулся под юрисдикцию Китая Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha 2019-06-12T093348Z_29662169_RC19440EABB0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Протестующие собрались в правительственном районе, скандируя лозунги о необходимости сохранения свобод, на улицах появились баррикады Фото: REUTERS/Tyrone Siu 2019-06-12T110738Z_1130803630_RC1268A1ED30_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Полиции пришлось применять резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов и очистить улицы Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha 2019-06-12T094413Z_1526279753_RC1846CD6B80_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Протестующие помогают пострадавшим от слезоточивого газа Фото: REUTERS/James Pomfret 2019-06-15T082651Z_873798736_RC154EFB7110_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Жители Гонконга смотрят трансляцию пресс-конференцию главы администрации Кэрри Лэм, которая делает заявление о принятом правительством решении Фото: REUTERS/Jorge Silva 2019-06-16T060201Z_199437493_RC176A40C300_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Мемориал в память о погибшем активисте. Мужчина, одетый в желтый плащ, залез на строительные леса у высотного здания Pacific Place и развернул там баннер с призывом к главе администрации уйти в отставку, однако не удержался и сорвался вниз. Позже он скончался в больнице Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha 2019-06-16T070739Z_481614757_RC1CD286B8D0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Жители Гонконга опасаются, что в случае принятия нового закона Китаю начнут выдавать людей, которых преследуют по политическим мотивам. В свою очередь, Пекин обеспокоен тем, что Гонконг превращается в надежное убежище для преступников Фото: REUTERS/Tyrone Siu 2019-06-16T140108Z_1935427472_RC19CC6EE470_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Сотни тысяч жителей Гонконга прошли 16 июня маршем протеста по городским улицам и собрались у офиса Кэрри Лэм Фото: REUTERS/Tyrone Siu 2019-06-17T031341Z_1375974271_RC1B382B85D0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Активист на дороге у здания законодательного собрания Гонконга Фото: REUTERS/Jorge Silva 2019-06-17T063343Z_718271044_RC13EB83E3F0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Плакаты с призывами к отставке главы администрации Кэрри Лэм Фото: REUTERS/Jorge Silva 2019-06-17T112111Z_807819678_RC17EC8E47D0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Последние массовые волнения в Гонконге происходили 5 лет назад и были связаны с реформой избирательной системы Многотысячные демонстрации продолжались больше двух месяцев и получили название «революция зонтиков» Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

— Вдобавок к последствиям геополитической и глобальной торговой напряженности мы, как и все компании, базирующиеся в Гонконге, ощущаем на себе влияние политических волнений. Это привело к значительному снижению количества бронирований на следующие несколько месяцев, особенно в случае въездных поездок, — признал «Известиям» Джон Слосар, председатель крупнейших гонконгских авиалиний Cathay Pacific Group.

Ситуация для главного гонконгского перевозчика осложняется еще и тем, что большая часть полетов завязана на китайский материк. К протестам против правительства КНР примкнули некоторые из сотрудников авиакомпании. Администрация гражданской авиации Китая в ответ предупредила, что не пустит в страну таких членов экипажей, которые участвовали или открыто поддержали протесты.

Cathay Pacific Авиалайнер гонконгских авиалиний Cathay Pacific Group Фото: Global Look Press/Bayne Stanley

Негативный эффект от событий в Гонконге ощущают на себе и отели, признала «Известиям» Карина Лиу из InterContinental Hotel Group — компании, владеющей одноименным отелем в центре Гонконга. По прогнозам аналитиков гостиничного рынка, на фоне продолжающихся акций протеста в августе число бронирований номеров в отелях Гонконга сократится на 3–4 процентных пункта. Многие сети ищут пути уменьшения убытков: к примеру, расположенный в гуще народных протестов отель Royal Garden уже попросил у своих поставщиков пятипроцентную скидку «ввиду неспокойной ситуации».

Свои озабоченности падением прибылей выразили также люксовые бренды, включая Ralph Lauren и Prada. Все последние годы основную выручку такого рода магазинам делали материковые китайцы, специально прилетавшие на шопинг в Гонконг из-за низкого налога на роскошь. Но теперь гостей с материка сильно поубавилось. Бутики многих компаний оказались как раз в эпицентре протестов, что вынудило владельцев держать магазины закрытыми по несколько дней кряду.

Согласно отчету Ассоциации розничной торговли Гонконга, в июне и июле двухзначными цифрами упали цены на ювелирные украшения, электронику и другие потребительские товары. Бьют тревогу и казино соседнего административного района Китая Макао, куда многие игроки заезжали на пароме с территории Гонконга: в июле выручка игорных заведений вместо ожидавшегося роста упала на 3,5%.

Пожалуй, единственное, что в Гонконге демонстрирует рост, будто подтверждая мудрость «война войной, а обед по расписанию», — продажи продовольствия и других предметов первой необходимости.