Протестующие нарушили работу метро в Гонконге

Участники протестных акций в Гонконге нарушили работу метро. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Как уточняется, движение поездов по оживленной зеленой ветке на полуострове Коулун в час пик было парализовано после того, как на станции «Тяо Цзин Лин» активисты принялись блокировать двери составов и нажимать кнопки вызова в вагонах.

В результате пассажирам было предложено избегать метро и воспользоваться услугами наземного транспорта.

Массовые демонстрации продолжаются в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выражают протест законопроекту, который предполагает выдачу в материковый Китай людей, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Демонстранты считают, что поправки к закону об экстрадиции будут распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.