Из другого протеста: кто и зачем устроил беспорядки в столице

Несмотря на то, что формальным поводом для несогласованной акции в центре столицы стала ситуация с недопуском ряда оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, более половины задержанных участников оказались жителями других регионов . Об этом сообщили в столичном ГУВД. Всего же, по данным полиции, в субботу на улицы вышли 3,5 тыс. человек, 700 из которых были журналистами, освещавшими митинг. Наряду с требованиями допустить оппозиционных кандидатов звучала критика в адрес как московских, так и российских властей. В ходе акции протестующие выкрикивали оскорбления в сторону сотрудников правоохранительных органов, а некоторые бросали в полицейских бутылки и камни . В итоге произошедшее в центре столицы оказалось не «мирной акцией протеста», а очередной попыткой организовать массовые беспорядки , считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Без санкции

О том, что акция, запланированная в субботу у здания мэрии Москвы, носит несанкционированный характер, городские власти заявляли еще накануне . В столице готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей, утром 27 июля написал на своей странице в Twitter мэр Сергей Собянин. Попытки ультиматумов и организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут, а порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом , заявил столичный градоначальник. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и пресечения нарушений общественного порядка.

Несмотря на это около 14:00 участники акции собрались в Новопушкинском сквере, откуда попытались проследовать до здания мэрии Москвы. После того как полиция перекрыла подходы к зданию, протестующие разделились на несколько групп, которые хаотично передвигались по центру города , а затем двинулись на Лубянскую площадь в сторону здания ЦИК и на Трубную площадь. В ходе акции ее участники не раз выходили на проезжую часть и даже попытались перекрыть Садовое кольцо .

По данным ГУВД по Москве, уже к 21:30 за нарушения общественного порядка было задержано 1074 человека.

— Примерно 800 человек были в этот же вечер освобождены из отделений полиции, а около 200 были оставлены ночевать в отделениях полиции, — сообщил «Известиям» ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По итогам разбирательств и составления необходимых документов, правоохранителями столицы установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями города Москвы .

Реальная угроза

С самого начала часть участников акции была более чем воинственно настроена по отношению к правоохранителям. Лозунги протестующих за свободные выборы быстро дополнили критические отзывы о действующей власти. Через некоторое время оскорбительные выкрики в сторону полицейских сменили реальные угрозы — пластиковые бутылки и даже камни.

Часть протестующих пыталась спровоцировать сотрудников правоохранительных органов на применение насилия, чтобы потом снять «зверства ОМОНа» на мобильный телефон , рассказал «Известиям» один из очевидцев.

— Я лично видел, как молодой человек кинул пластиковую бутылку в полицейского, а потом стал снимать, как его избивают. При этом блогер сознательно упустил в своем видеорепортаже начало конфликта , — отметил он. — На моих глазах в одного из правоохранителей полетел камень величиной с кулак.

По сообщениям СМИ, в ходе акции пострадало несколько сотрудников Росгвардии. Двое военнослужащих получили ожоги глаз после распыления перцового газа неизвестными на несанкционированной акции в Москве, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

— Эти преступники должны понести соответствующее наказание в рамках действующего закона , — заявил член совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов, комментируя журналистам действия провокаторов.

Стоит отметить, что инициаторы несанкционированной акции еще до ее начала были доставлены в отделы полиции. Прокуратурой Москвы уже проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму .

Попытка провокации

Произошедшее в субботу — не акция протеста, а попытка организовать массовые беспорядки в центре Москвы и спровоцировать правоохранителей на жесткие действия , как в подобных ситуациях поступают их коллеги в крупнейших столицах мира — Париже, Нью-Йорке, полагает политолог Алексей Мартынов.

— Надо отдать должное московским правоохранителям, их действия оказались очень грамотными и слаженными, — сказал он «Известиям». — Задержано более тысячи человек, из которых большая часть — не москвичи. Хороший вопрос, почему самые экстремистски настроенные активисты были кем-то привезены в Москву из регионов, проинструктированы, и возможно, оплачены.

Катализатором протестной активности стал недопуск ряда оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Однако и лидеры протеста в итоге выбрали путь радикализации и, по сути, осознанно вывели людей под дубинки и административные дела , считает политолог Антон Хащенко.

— Эта ситуация показала и отсутствие модераторов, которые бы могли наладить диалог и прийти к каким-то компромиссам, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

В такой роли мог бы выступить Центрибирком, но этого, к сожалению, не произошло, констатировал он.

Если бы не прямые провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов, протест получился бы вялым и немногочисленным, отмечает член Общественной палаты Максим Григорьев.

— Незарегистрированные кандидаты предпочли бросить на амбразуру людей , — рассказал эксперт «Известиям». — Общее количество людей было существенно меньше, чем на той же согласованной акции на площади Сахарова.

Для лидеров несистемной оппозиции сегодня протест стал своего рода работой, способом зарабатывания денег, отметил политолог Алексей Мухин.

— Сегодня в России несистемная оппозиция работает по двум направлениям, — пояснил он «Известиям». — Да, все они активно принимают участие в согласованных акциях. Они им не очень интересны, но это позволяет им влиять на законопослушную аудиторию. А вот несанкционированные митинги и шествия они специально выстраивают в конфронтационном ключе. Там они не выступают, там провоцируют правоохранительные органы на жесткие задержания, которые в дальнейшем используют как картинку в западных СМИ с целью создать иллюзию нестабильности политической системы .