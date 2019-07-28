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МВД завершило разбирательства в отношении задержанных на митинге в Москве

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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МВД России завершило разбирательства в отношении людей, задержанных на акции оппозиции, прошедшей в субботу, 27 июля, в Москве. Об этом заявили в Главном управлении столичного отделения ведомства в воскресенье, 28 июля.

«В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы», — приводит агентство «Интерфакс» слова пресс-службы столичного МВД.

Отмечается, что во время разбирательств полиция выяснила, что более 600 задержанных не были жителями Москвы.

Ранее, 27 июля, стало известно, что на несанкционированной акции в Москве полиция задержала более 1000 митингующих. Митинг прошел в центре Москвы в субботу, 27 июля. Выйти на демонстрацию людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых являлись журналистами и блогерами.

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