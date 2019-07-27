В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек

Число задержанных во время несанкционированной акции в Москве превысило 1000 человек. Об этом 27 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве уточнили, что точное число правонарушителей составило 1074 человека. После проверки в отношении них будут приняты решения в соответствии с законодательством.

Несанкционированная акция прошла в центре Москвы в субботу, 27 июля. Выйти на митинг людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых являются журналистами и блогерами.

Во время незаконного мероприятия митингующие распылили газ и прорвали оцепление, выйдя на проезжую часть, при этом мешая движению автомобилей по Тверской улице. В правоохранительных органах заявили, что вещество распылили с балкона одного из ближайших домов. После этого участники акции применили перцовый баллончик.

Ранее в МВД предупреждали о незаконности проведения данного мероприятия и просили воздержаться от его посещения, напомнив об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них.