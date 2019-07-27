Прямой эфир

В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число задержанных во время несанкционированной акции в Москве превысило 1000 человек. Об этом 27 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве уточнили, что точное число правонарушителей составило 1074 человека. После проверки в отношении них будут приняты решения в соответствии с законодательством.

Несанкционированная акция прошла в центре Москвы в субботу, 27 июля. Выйти на митинг людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых являются журналистами и блогерами.

Во время незаконного мероприятия митингующие распылили газ и прорвали оцепление, выйдя на проезжую часть, при этом мешая движению автомобилей по Тверской улице. В правоохранительных органах заявили, что вещество распылили с балкона одного из ближайших домов. После этого участники акции применили перцовый баллончик.

Ранее в МВД предупреждали о незаконности проведения данного мероприятия и просили воздержаться от его посещения, напомнив об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве
Любови Соболь назначили штраф за нарушение правил организации митинга

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017