Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве

Двое военнослужащих Росгвардии пострадали от действий участников несогласованной с властями акции в Москве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы получили ожоги глаз от распыленного перцового газа.

«Военнослужащим оказана медицинская помощь, в настоящее время их состояние здоровья вне опасности», — говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов продолжают в рамках своих полномочий принимать меры по обеспечению общественной безопасности, несмотря на провокации со стороны участников незаконного мероприятия.

Несанкционированная акция проходит в центре Москвы в субботу, 27 июля. Выйти на митинг людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых — журналисты и блогеры.

В ходе незаконного мероприятия митингующие распылили газ и прорвали оцепление, выйдя на проезжую часть и частично заблокировав движение по Тверской улице. В правоохранительных органах полагают, что вещество распылили с балкона одного из ближайших домов. После этого участники акции применили перцовый баллончик.

Накануне в МВД предупреждали, что мероприятие является незаконным, и просили воздержаться от его посещения, напомнив об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них.

14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них оказались Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь и Илья Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли, что акция незаконна, и призывали участников разойтись. Несмотря на это, собравшиеся продолжали скандировать лозунги и отказались уходить. В итоге были задержаны 25 человек.