Борт с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Москве
Самолет с российскими военными, освобожденными из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), 19 марта приземлился в Москве.
175 возвращенных на родину пленных военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ прибыли в столицу, где им будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
«Радость. Гордость за страну. Спасибо России, что не забывают своих воинов. <…> Я дома!» — поделился впечатлениями освобожденный боец ВС РФ с позывным Скобарь.
Как отметил военнослужащий с позывным Люцифер в беседе с корреспондентом «Известий» Леонидом Клименчуком, он провел в плену больше года и не мог сначала поверить, что скоро окажется на родине.
«В одном лагере [пленных] — [условия] кое-как, в другом вообще не было условий. Высокая влажность, полно всяких заболеваний. Там тяжело психологически», — прокомментировал освобожденный военнопленный с позывным Гусь.
Ранее в этот день сообщалось, что с подконтрольной Украине территории были возвращены 175 военнослужащих Вооруженных сил России. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также Москва передала Киеву 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждаются в срочном лечении.