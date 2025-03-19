Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине

Россия и США договорились немедленно приступить к переговорам по украинскому урегулированию. Сообщения об этом появились по итогам телефонной беседы лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся 18 марта. Она продлилась более двух часов. За это время президенты, в частности, обсудили перспективы заключения 30-дневного перемирия на Украине, ранее предложенного Вашингтоном. Президент РФ положительно откликнулся на инициативу своего американского коллеги о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду российским военным. Путин передал Трампу ключевое условие для дипломатического разрешения конфликта — полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Россия в качестве жеста доброй воли передаст Украине 23 тяжелораненых военных. 19 марта состоится обмен пленными по формуле 175 на 175.

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа начался около 17:00 по московскому времени и продлился практически два с половиной часа. Он стал логичным продолжением их первой беседы 12 февраля и, по сообщениям в СМИ, прошел «очень хорошо».

«Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире», — говорится в сообщении Кремля по итогам переговоров.

Лидеры не только подтвердили приверженность мирному урегулированию украинского конфликта, но и согласовали конкретные шаги: 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, обмен пленными и передачу раненых. Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», — подчеркивается в сообщении Кремля.

«Без этого перемирие превратится в передышку для ВСУ», — отмечал ранее Владимир Путин.

Белый дом, со своей стороны, заявил, что стороны договорились немедленно начать переговоры на Ближнем Востоке по украинскому урегулированию, не уточнив их формат. Ранее российские и американские делегации уже встречались в Саудовской Аравии и Турции. Сейчас же предполагается, что Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию конфликта.

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф Фото: TASS/AP/Evelyn Hockstein

В Вашингтоне также акцентировали внимание на «необходимости остановить распространение стратегических вооружений», что косвенно подтверждает его готовность к компромиссам. Интересно, что накануне разговора Путин подписал распоряжение, разрешающее американским инвестфондам продавать российские активы типа «С», — первый подобный шаг за три года конфликта.

Контекст подготовки к диалогу был насыщенным. 11 марта в Джидде США и Украина договорились о 30-дневном перемирии, а 13 марта спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Еще тогда российский лидер выразил скепсис — как можно верить Киеву после преступлений в Курской области? Во втором телефонном разговоре с Трампом президент РФ снова указал на «недоговороспособность киевского режима».

Военнослужащий ВС РФ у церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Как и во время первой телефонной беседы, когда изначально из Вашингтона позвонили в Москву и лишь потом в Киев, новый разговор был инициирован американской стороной, обратил внимание аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

— О нем после позитивных переговоров между официальными лицами США и России впервые заговорил именно Трамп, что ставит его в позицию наиболее заинтересованного лица, тогда как Москва проявляет готовность к содержательному диалогу. Еще один важный компонент — дата проведения беседы, день воссоединения Крыма с Россией, которая, вероятно, была выбрана Москвой, — заявил эксперт «Известиям».

Как будет развиваться процесс урегулирования конфликта на Украине

Первые шаги на пути к урегулированию уже сделаны. Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли РФ передаст 23 тяжелораненых украинских военнослужащих. В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

Россия вообще не должна идти на какие-либо компромиссы, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

— Результатом переговоров должно стать твердое обязательство Соединенных Штатов немедленно прекратить любую поддержку Украины, включая разведку, финансовую помощь и оружие. Если Вашингтон откажется это сделать, значит, США находятся в состоянии войны с Россией, и люди должны это признать, — рассуждает он.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Тигран Мелоян указывает на разницу позиций: «Для Трампа Украина — разменная монета, для Путина — вопрос национальной безопасности». При этом после того, как украинские власти со второго раза сумели настроиться на дипломатию и договорились с США о временном перемирии, военную помощь Киеву Штаты возобновили. Пентагон подтвердил поставки оружия.

Теперь же в Белом доме не исключают территориальных уступок и заявляют о том, что этот момент обсуждался и на американо-украинских переговорах. Разумеется, это вызывает панику и недовольство в Киеве и Брюсселе. Однако, как отметил Мелоян, «Европа и Украина теперь лишь наблюдатели — их судьбу решают в Москве и Вашингтоне».

Фото: Global Look Press/Cameron Porter

На переговоры Путина и Трампа уже последовала международная реакция. В ООН отметили, что приветствуют диалог двух лидеров. Позитивно восприняли беседу президентов в Венгрии. Глава МИД страны Питер Сийярто заявил, что стороны сделали очередной большой шаг в направлении мира. Положительно о результатах переговоров высказались даже в Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «хорошим началом» решение сторон прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Эту инициативу поддержал и Киев. Владимир Зеленский отметил, что всегда придерживался такой позиции. Его заявления, однако, противоречат реальности. Чего стоят удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» и другим объектам. Странная реакция последовала во Франции. Эммануэль Макрон призвал Европу «вооружаться, чтобы избежать войны». С другой стороны, последние шаги Парижа, Лондона и бюрократов из ЕС свидетельствуют о том, что часть коллективного Запада не заинтересована в деэскалации, а скорее готовит шаги, которые могут, наоборот, привести к обострению обстановки. Достаточно отметить регулярные заявления ряда западных лидеров о намерении отправить войска на Украину, хотя Москва неоднократно говорила, что не допустит развития ситуации по такому сценарию.

РФ и США обсуждают двусторонние отношения

Нормализация отношений России и США вышла за рамки украинского урегулирования. Лидеры обсудили даже возможное проведение хоккейных матчей между КХЛ и НХЛ, которые стороны договорились организовать. Кремль подтвердил, что РФ и США согласились также наладить взаимодействие в энергетике и ядерном нераспространении. Не исключено, что поднимались вопросы о дальнейшей нормализации дипломатических отношений — по крайней мере, именно этот вопрос стороны обсуждали на февральской встрече в Турции.

Фото: Global Look Press/Nina Liashonok

Также конструктивно Путин отреагировал на высказанную Трампом идею реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Стороны условились начать переговоры, чтобы дополнительно проработать конкретные детали.

— В последнее время положительные моменты в отношениях прослеживаются. Это и возобновление Россией поставок низкообогащенного урана в США, и отказ Вашингтона вводить антироссийские санкции в годовщину СВО, и голосование американцев в ООН против резолюции по Украине с осуждением России, и возможное американо-российское сотрудничество в таких областях, как энергетика, добыча редкоземельных металлов и даже по вопросу полетов на Марс. Похоже, Москва руководствуется новой логикой — сделать экономические отношения с США настолько выгодными, чтобы их разрыв стал слишком дорогим для Вашингтона, тогда как для второго важен сам процесс перетягивания Москвы от Пекина, — подчеркнул Тигран Мелоян.

Фото: TASS/Zuma/Glen Johnson

Трамп, судя по всему, готов играть вдолгую. «Колоссальные экономические сделки и геополитическая стабильность — это будущее отношений после урегулирования конфликта», — отметили в Белом доме. Но итог зависит и от Украины: если Киев примет условия, Вашингтон получит повод для снятия санкций, если нет — конфликт продолжится, но уже, скорее всего, без поддержки США. Телефонный разговор 18 марта стал поворотным моментом, но не финалом. Однако факт, что Путин и Трамп говорят напрямую, вселяет осторожный оптимизм.

Президенты также обсудили происходящее на Ближнем Востоке. 15 марта Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор по ситуации в Красном море на фоне решения США начать операцию против хуситов. Москва призвала к диалогу, но Вашингтон, судя по всему, совмещает силу с дипломатией.