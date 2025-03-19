В Россию с подконтрольных Киеву территорий вернулись 175 военных

В результате переговорного процесса президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа с подконтрольной Украине территории возвращены 175 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России. Об этом 19 марта сообщили в Минобороны РФ.

«19 марта текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Также Москва передала Киеву 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждаются в срочном лечении.

Уточняется, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали посредничество при возвращении российских бойцов из плена. В настоящее время военнослужащие ВС РФ находятся в Белоруссии, там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Также им предоставили возможность позвонить родным.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — уточнили в ведомстве.

Об обмене пленными сообщил Путин в телефонном разговоре с президентом США вечером 18 марта. В пресс-службе Кремля уточнили, что российский лидер также подтвердил приверженность мирному разрешению конфликта на Украине и указал на готовность к совместной работе с Вашингтоном над способами урегулирования.