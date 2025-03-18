Путин сообщил Трампу об обмене пленными между РФ и Украиной 19 марта

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что в среду, 19 марта, между РФ и Украиной будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек. Об этом 18 марта сообщили на сайте Кремля.

«В качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что Путин подтвердил приверженность мирному разрешению конфликта на Украине и указал на готовность к совместной работе с США над способами урегулирования.

«Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам», — подчеркнули в Кремле.

Телефонный разговор президента РФ и американского лидера состоялся ранее в этот день. До этого Путин и Трамп провели телефонные переговоры 12 февраля. Как сообщалось, лидеры стран обсудили множество тем, в том числе урегулирование украинского конфликта.

Также развиваются контакты и между делегациями России и США. В частности, представители стран встречались в Эр-Рияде 18 февраля. Позже, 27 февраля, переговоры делегаций прошли в Стамбуле.

16 марта спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече с Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении украинского конфликта.