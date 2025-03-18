Телефонный разговор Путина и Трампа завершился

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа завершился. Об этом 18 марта сообщил Sky News со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что переговоры длились около полутора часов.

«Разговор завершился», — подтвердил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Предыдущий разговор между лидерами состоялся 12 февраля. Как сообщил тогда Песков, лидеры двух стран обсудили множество тем, в том числе урегулирование украинского конфликта. Трамп, в свою очередь, поделился, что един с Путиным во мнении о том, что Вашингтон и Москва смогут получить большую выгоду от совместной работы.

Также развиваются контакты и между делегациями РФ и США. В частности, представители стран встречались в Эр-Рияде 18 февраля. Позже, 27 февраля, переговоры делегаций прошли в Стамбуле.

16 марта спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече с Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении украинского конфликта.