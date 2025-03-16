Уиткофф заявил о достижении прогресса по вопросу Украины на встрече с Путиным

Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал 16 марта в эфире телеканала CBS News.

«Мы достигли большого прогресса на этой встрече. Эта встреча продлилась, возможно, четыре часа. Определенно, по меньшей мере три. Мы говорили о большом количестве деталей», — сказал он.

По словам Уиткоффа, американская сторона ожидает, что предстоящий телефонный разговор российского лидера и президента США Дональда Трампа будет позитивным и конструктивным. Он отметил, что главы государств могут созвониться на следующей неделе.

Ранее в этот день Уиткофф сообщил о сокращении дистанции в переговорах РФ и США по украинскому кризису. По его словам, встреча с Путиным была позитивной, сосредоточенной на поиске решений по конфликту на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио 14 марта отметил «движение вперед» в переговорах по Украине после встречи Путина и Уиткоффа. Трамп в тот же день заявил, что обсуждения возможного прекращения огня на Украине с Путиным продвигаются достаточно хорошо.