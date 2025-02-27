В Стамбуле завершились шестичасовые переговоры представителей РФ и США
Переговоры представителей России и США в Стамбуле 27 февраля, которые длились более шести часов, завершились.
Российская делегация уже покинула место переговоров. Представители не дали комментарии журналистам.
Переговоры касались вопроса работы посольств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя встречу, выразил надежду на то, что по итогам контактов станет ясно, насколько обе стороны «смогут двигаться быстро и эффективно» в решении актуальных вопросов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская сторона рассчитывает на то, что переговоры и дальнейшие экспертные консультации будут способствовать укреплению доверия между двумя странами.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что первые контакты с американской администрацией вселяют надежду. Он уточнил, что есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений.