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В МИД РФ выразили надежду на укрепление доверия с США на переговорах в Стамбуле

Захарова: РФ рассчитывает на укрепление доверия с США на переговорах в Стамбуле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россия рассчитывает, что переговоры с США в Стамбуле по вопросу работы посольств и дальнейшие экспертные консультации будут способствовать укреплению доверия между двумя странами. Об этом 27 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, предыдущие команды в Белом доме целенаправленно создавали препоны для российского посольства в Вашингтоне, нанося ущерб самой структуре двусторонних отношений. Однако для нового руководства США очевидно, что так продолжаться не может, добавила дипломат.

«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия», — сказала представитель МИДа на брифинге.

При этом Захарова отметила, что в отношениях Москвы и Вашингтона пока еще остаются раздражители, созданные деструктивным курсом предыдущих американских администраций.

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Переговоры по вопросу работы посольств между Россией и США начались в Стамбуле в этот же день. Говоря об этой встрече, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что по итогам контактов станет ясно, насколько обе стороны «смогут двигаться быстро и эффективно» в решении актуальных вопросов.

21 февраля американский госсекретарь Марко Рубио заявил о необходимости США и РФ наладить дипломатические отношения, а также вести диалог между государствами. По его мнению, данное взаимодействие необходимо не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения ситуаций, связанных с безопасностью стран.

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