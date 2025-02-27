Переговоры по работе посольств между Россией и США начались в Стамбуле
В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств. Об этом 27 февраля сообщил корреспондент «РИА Новости».
Уточняется, что встреча проходит в закрытом для прессы формате в резиденции американского генерального консула, расположенной в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Переговоры начались около 10:00 мск, составы делегаций не разглашаются.
Говоря о предстоящих переговорах, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выразил надежду, что по итогам встречи станет ясно, насколько обе стороны «смогут двигаться быстро и эффективно» в решении актуальных вопросов.
24 февраля Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом сообщил о двух состоявшихся предварительных технических контактах между РФ и США.
21 февраля госсекретарь Марко Рубио заявил о необходимости США и РФ наладить дипломатические отношения, а также вести диалог между государствами. По его мнению, данное взаимодействие необходимо не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения ситуаций, связанных с безопасностью стран.