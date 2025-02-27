Путин заявил, что первые контакты с новой администрацией США внушают надежду
Первые контакты с администрацией США вселяют надежду. Об этом 27 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в Москве.
«Первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений», — сказал президент.
По его словам, сегодняшние партнеры РФ в Соединенных Штатах демонстрируют прагматизм, желание отказаться от старых клише и стереотипов, которые привели к кризису международных отношений.
«Не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире, и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог», — отметил Путин.
Он указал на необходимость использования всех возможностей дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток.
«Главное, как и прежде, нам важно твердо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободу наших граждан от любых угроз», — подчеркнул президент.
Переговоры по вопросу работы посольств между Россией и США начались ранее в этот же день. Говоря об этой встрече, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что по итогам контактов станет ясно, насколько обе стороны «смогут двигаться быстро и эффективно» в решении актуальных вопросов.
До этого, 21 февраля, американский госсекретарь Марко Рубио заявил о необходимости США и РФ наладить дипломатические отношения, а также вести диалог между государствами. По его мнению, данное взаимодействие необходимо не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения ситуаций, связанных с безопасностью стран.