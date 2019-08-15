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Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, для того чтобы обсудить протестные акции в Гонконге. Об этом хозяин Белого дома написал в Twitter в четверг, 15 августа.

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«Я очень хорошо знаю председателя КНР Си. Он отличный лидер, которого глубоко уважает народ. Он также хорош в непростых делах. У меня нет сомнений, что председатель Си желает быстро и гуманно разрешить проблему Гонконга, он может это сделать», — сказал Трамп.

14 августа Вашингтон призвал Пекин отказаться от насильственного подавления мирных митингов в Гонконге и сохранить району высокую степень автономии.

В тот же день американский лидер, ссылаясь на данные разведки, обвинил Китай в стягивании военных сил к границе с Гонконгом. В ответ МИД КНР попросил США «прекратить совать свой нос в дела Гонконга», так как район относится к внутренней политике Китая.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

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