США призвали Китай избежать насилия на митингах в Гонконге

США призывают Китай отказаться от насильственного подавления мирных митингов в Гонконге и сохранить району высокую степень автономии. Акции протеста проходят в среду, 14 августа.

«Мы обеспокоены тем, что Китай снова рассматривает вариант жестокого подавления мирных протестов. <...> Мы глубоко уважаем смелые стремления жителей Гонконга из всех слоев общества к свободе, демократии и верховенству закона», — говорится в заявлении комитета по международным делам палаты представителей США.

В заявлении добавляется, что за возможным применением насилия и «посягательством на автономию Гонконга» последует «всеобщее осуждение и быстрые последствия».

Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на данные разведки, обвинил Китай в стягивании военных сил к границе с Гонконгом, пишет «Федеральное агентство новостей».

В ответ МИД КНР попросил США «прекратить совать свой нос в дела Гонконга», так как район относится к внутренней политике Китая. Представитель Госдепартамента указал на право жителей района свободно выражать мнение и проводить мирные собрания, а обвинения во вмешательстве во внутренние дела Китая опроверг, сообщает «РИА Новости».

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонкога нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

14 августа митинг проходит в районе Шам Шуй По в материковой части города. Ранее полиция применила слезоточивый газ и начала зачистку квартала от протестующих, которые начали провоцировать правоохранителей лазерными указками. По данным «Газеты.ру», пострадал 171 полицейский.

В Международном аэропорту Гонконга демонстранты продолжают акцию — ранее они соорудили баррикады из тележек, на которые повесили плакаты с лозунгами.