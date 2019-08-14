Суд Гонконга выписал ордер на разгон демонстрантов в аэропорту

Суд Гонконга выдал ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из здания транспортного хаба в международном аэропорту Гонконга. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета South China Morning Post.

По информации источника, запрещающий ордер от судьи власти аэропорта в лице старшего юриста Бенджамина Юя получили ночью 13 августа. При этом на данный момент неизвестно, каким образом демонстрантов будут выводить из здания, но запрет вступит в силу после того, как его вывесят в публичном месте на территории воздушной гавани.

Ранее 13 августа сообщалось, что пять человек были задержаны за хранение оружия и нападение на полицейских после акции протеста в аэропорту Гонконга. Отменены все рейсы из-за захвата воздушной гавани протестующими. Полиция применила против митингующих возле аэропорта Гонконга перцовый газ.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения его местными властями Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части КНР. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.