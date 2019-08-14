Полиция Гонконга начала разгонять демонстрантов слезоточивым газом

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против участников протестных акций, которые в среду, 14 августа, собрались в районе Шам Шуй По в материковой части города. Об этом сообщается в эфире местного телевидения.

По данным ТАСС, правоохранители проводят операцию по зачистке квартала от групп демонстрантов, которые начали их провоцировать и ослепляли лазерными указками.

Ранее 14 августа сообщалось, что Международный аэропорт Гонконга восстанавливает работу после двухдневного коллапса, спровоцированного демонстрантами. Отмечается, что в зале прилетов по-прежнему находятся около сотни протестующих. Они соорудили баррикады из тележек и повесили на них плакаты с лозунгами, такими же листовками демонстранты застелили пол.

В ночь на 14 августа пять человек были задержаны за хранение оружия и нападение на полицейских после акции протеста в гонконгском аэропорту.

13 августа аналитическое агентство ForwardKeys сообщило, что из-за протестов объем бронирования билетов в Гонконг снизился более чем на 20%. Особенно заметно количество заказов авиабилетов сократилось с 14 июля по 9 августа — в этот период продажи упали на треть (33,4%).

Суд Гонконга выдал ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из здания транспортного хаба в международном аэропорту Гонконга, напоминает RNS.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения его местными властями Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части КНР. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.