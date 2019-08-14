Аэропорт Гонконга начал возобновлять работу после беспорядков

Международный аэропорт Гонконга восстанавливает работу после двухдневного коллапса, спровоцированного демонстрантами. Об этом 14 августа сообщает корреспондент «РИА Новости».

По его информации, в зале прилетов по-прежнему находятся около сотни протестующих. Они соорудили баррикады из тележек и повесили на них плакаты с лозунгами, такими же листовками демонстранты застелили пол.

Основная часть протестующих — молодежь в черных футболках и масках, они сидят на полу или спят. Участники акции сообщают, что протесты на территории аэропорта стали незаконными за исключением отведенных для этого мест, по этой причине часть демонстрантов разошлась и их становится всё меньше.

Полицейские установили более строгие правила для прохода в зал вылетов, теперь пройти туда могут только пассажиры с билетами, предъявившие паспорт. Журналистам проход разрешили.

Ранее в этот же день аэропорт Гонконга выделил две зоны для протестующих, но, несмотря на это, 14 августа отменили ряд рейсов. 12 и 13 августа все прилеты и вылеты самолетов также были отменены.

В ночь на 14 августа пять человек были задержаны за хранение оружия и нападение на полицейских после акции протеста в гонконгском аэропорту.

13 августа аналитическое агентство ForwardKeys сообщило, что из-за протестов объем бронирования билетов в Гонконг снизился более чем на 20%. Особенно заметно количество заказов авиабилетов сократилось с 14 июля по 9 августа — в этот период продажи упали на треть (33,4%).

Суд Гонконга выдал ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из здания транспортного хаба в международном аэропорту Гонконга, напоминает RNS.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения его местными властями Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части КНР. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.