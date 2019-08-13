Полиция применила к демонстрантам в Гонконге перцовый газ

Полиция применила против митингующих возле аэропорта Гонконга перцовый газ. Поводом стала попытка не пропустить автомобиль скорой помощи.

Машина медиков ехала с прилегающей к аэропорту территории, передает ТАСС.

Из-за демонстрантов аэропорт временно прекратил регистрацию пассажиров. Протестующие также перекрыли некоторые части здания.

Ранее 13 августа аналитическое агентство ForwardKeys сообщило, что из-за протестов объем бронирования билетов в Гонконг снизился более чем на 20%. Особенно заметно количество заказов авиабилетов сократилось с 14 июля по 9 августа — в этот период продажи упали на треть (33,4%).

Ранее 13 августа сообщалось, что в аэропорту Гонконга отменены все рейсы из-за захвата воздушной гавани протестующими.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения его местными властями Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части КНР. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.