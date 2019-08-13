В аэропорту Гонконга опять отменили все рейсы

Все авиарейсы из международного аэропорта Гонконга опять были отменены во вторник, 13 августа, в связи с захватом протестующими здания аэропорта, сообщает Associated Press(AP).

Ранее в этот же день AFP сообщало со ссылкой на сотрудников воздушной гавани, что авиасообщение с аэропортом восстановлено.

Демонстранты заняли территорию вокруг стоек регистрации около 14:30 (09:30 мск). Пассажиры, заблокированные из-за протестов, стали выражать негодование. Одна из женщин попыталась прорваться через линии протестующих с криками: «Я хочу домой», но они не дали ей пройти, сообщает телеканал «360».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало гонконгские власти соблюдать международные стандарты использования силы в отношении протестующих и действовать сдержанно, передает RT.

12 августа все рейсы отменили в Гонконге после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения парламентом района Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.