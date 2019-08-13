Восстановлено авиасообщение с аэропортом Гонконга

Восстановлено авиасообщение с международным аэропортом Гонконга, в котором активисты устроили акцию протеста, в результате чего сотни рейсов были отменены. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на сотрудников воздушной гавани.

«Мы возобновили регистрацию на рейсы», — сказал собеседник агентства. Кроме того, отмечает AFP, согласно табло, туда снова начинают прибывать самолеты. Лайнеры также покидают воздушную гавань, передает ТАСС.

Протесты в гонконгском аэропорту, который является одним из самых загруженных в мире, продолжались четыре дня. В результате акций в понедельник там были отменены все рейсы.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения парламентом района Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.