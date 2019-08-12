В аэропорту Гонконга отменили все рейсы

Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.

С каждым часом количество протестующих продолжает увеличиваться. Люди скрывают свои лица за масками, сообщает телеканал «360».

Все вылеты из одного из самых загруженных аэропортов мира отменены до конца дня 12 августа. Посадку разрешат только тем лайнерам, которые находились в полете к моменту закрытия аэропорта.

Последние протесты в гонконгском аэропорту продолжаются четвертый день. 12 августа демонстранты также выражают солидарность женщине, травмированной в минувшие выходные во время столкновения с полицией, сообщает телеканал «Звезда». Она может лишиться глаза.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения парламентом района Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.