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В аэропорту Гонконга отменили все рейсы

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.

С каждым часом количество протестующих продолжает увеличиваться. Люди скрывают свои лица за масками, сообщает телеканал «360».

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Все вылеты из одного из самых загруженных аэропортов мира отменены до конца дня 12 августа. Посадку разрешат только тем лайнерам, которые находились в полете к моменту закрытия аэропорта.

Последние протесты в гонконгском аэропорту продолжаются четвертый день. 12 августа демонстранты также выражают солидарность женщине, травмированной в минувшие выходные во время столкновения с полицией, сообщает телеканал «Звезда». Она может лишиться глаза.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения парламентом района Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

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