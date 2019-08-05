В Гонконге демонстранты призвали к всеобщей забастовке

В Гонконге участники акции протеста против поправок к закону об экстрадиции призвали к всеобщей забастовке.

Такая забастовка, отмечает «Интерфакс», может парализовать этот азиатский финансовый центр. Так, утром понедельник, 5 августа, уже была нарушена работа шести линий метро. Кроме того, были отменены свыше 600 авиарейсов различных авиакомпаний.

4 августа полицейские Гонконга применили против тысяч протестующих слезоточивый газ.

30 июля участники протестных акций в Гонконге нарушили работу метро. Активисты блокировали двери составов и нажимали кнопки связи с машинистом в вагонах.

Массовые демонстрации продолжаются в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выражают протест законопроекту, который предполагает выдачу в материковый Китай людей, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Протестующие считают, что поправки к закону об экстрадиции будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.