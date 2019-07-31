Неизвестные бросили фейерверк в группу протестующих в Гонконге

Неизвестные запустили в участников акции протеста в Гонконге зажженный фейерверк. В результате пострадали шесть человек, сообщает в среду, 31 июля, телерадиокомпания RTHK.

Инцидент произошел примерно в 02:30 по местному времени (21:30 вторника мск) возле полицейского участка, где собралось несколько сотен демонстрантов. В какой-то момент из проезжающего мимо автомобиля в протестующих бросили фейерверк. Пятеро человек были госпитализированы.

Массовые демонстрации продолжаются в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выражают протест законопроекту, который предполагает выдачу в материковый Китай людей, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Протестующие считают, что поправки к закону об экстрадиции будут распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.