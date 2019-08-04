Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полицейские Гонконга применили слезоточивый газ против тысяч протестующих, вышедших на санкционированную властями акцию. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, люди вышли за пределы разрешенного маршрута шествия и окружили здание одного из полицейских участков. Демонстранты закидывали здание кирпичами и яйцами и блокировали дороги, создавая препятствия для движения транспорта.

Слезоточивый газ был применен полицейскими на подходах митингующих к зданию канцелярии главного офиса Пекина в Гонконге.

30 июля участники протестных акций в Гонконге нарушили работу метро. Активисты блокировали двери составов и нажимали кнопки связи с машинистом в вагонах.

Массовые демонстрации продолжаются в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выражают протест законопроекту, который предполагает выдачу в материковый Китай людей, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Протестующие считают, что поправки к закону об экстрадиции будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.