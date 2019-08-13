Объем бронирования авиабилетов в Гонконг снизился на 20,2% из-за протестов

Объем бронирования авиабилетов из Азии в Гонконг снизился на 20,2% из-за акций протеста в специальном административном районе Китая. Об этом свидетельствует отчет аналитического агентства ForwardKeys, который оказался в распоряжении «Известий» во вторник, 13 августа.

Исследователи проанализировали около 17 млн рейсов с 16 июня по 9 августа и сравнили с показателями прошлого года. В исследовании не учитывались рейсы из материковой части Китая и Тайваня.

Особенно заметно количество заказов авиабилетов сократилось с 14 июля по 9 августа — в этот период продажи упали на треть (33,4%).

В 2018 году Гонконг посетили 65 млн иностранных туристов, их существенную часть составили азиаты. Россиян среди туристов не так много: в прошлом году, по данным Росстата, в Гонконге побывали чуть более 18 тыс. человек.

При этом, как рассказали «Известиям» в российской компании GoChina, организующей туры в Гонконг последние 19 лет, лето — несезон для поездок в туда: в регионе очень жарко и влажность составляет 100%.

«Спрос падает в это время очень сильно. По этим причинам мы не заметили каких-либо изменений в спросе на этот регион Китая», — сказал представитель компании.

Ранее 13 августа сообщалось, что в аэропорту Гонконга отменены все рейсы из-за захвата воздушной гавани протестующими.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения его местными властями Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части КНР. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.