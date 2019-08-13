Более 170 полицейских пострадали в беспорядках в Гонконге

Свыше 170 сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, продолжающихся в Гонконге. Об этом сообщил представитель полиции этого специального административного района Китая.

По его словам, двое из пострадавших госпитализированы, сообщает 13 августа ТАСС со ссылкой на портал «Чжунго синьвэньвансо». Всего в ходе протестов пострадал 171 страж порядка.

Массовые демонстрации продолжаются в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выражают протест законопроекту, который предполагает выдачу в материковый Китай людей, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Протестующие считают, что поправки к закону об экстрадиции будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

30 июля участники протестных акций в Гонконге нарушили работу метро. Активисты блокировали двери составов и нажимали кнопки связи с машинистом в вагонах. Накануне протестующие парализовали работу международного аэропорта Гонконга.