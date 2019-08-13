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Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.

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«Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!» — говорится в сообщении.

Американский президент также выразил недоразумение в связи с тем, что многие винят его или США в происходящем в Гонконге. «Не представляю, почему», — добавил Трамп.

Отмечая на вопросы журналистов, он также выразил надежду, что ситуация в охваченном протестами Гонконге разрешится мирно, в том числе и для Китая. «Я надеюсь, что никто не пострадает. Я надеюсь, что никто не будет убит», — цитирует Трампа «Интерфакс».

Ранее 13 августа в международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы в связи с захватом протестующими здания аэропорта. Полиция применила слезоточивый газ против участников протестов и попыталась выдворить их из здания, однако демонстранты оказали сопротивление. Они бросали в стражей порядка различные предметы и построили баррикаду из тележек для перевозки багажа.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения парламентом района Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

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