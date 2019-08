Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом

Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.

«Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!» — говорится в сообщении.

Американский президент также выразил недоразумение в связи с тем, что многие винят его или США в происходящем в Гонконге. «Не представляю, почему», — добавил Трамп.

Отмечая на вопросы журналистов, он также выразил надежду, что ситуация в охваченном протестами Гонконге разрешится мирно, в том числе и для Китая. «Я надеюсь, что никто не пострадает. Я надеюсь, что никто не будет убит», — цитирует Трампа «Интерфакс».

Ранее 13 августа в международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы в связи с захватом протестующими здания аэропорта. Полиция применила слезоточивый газ против участников протестов и попыталась выдворить их из здания, однако демонстранты оказали сопротивление. Они бросали в стражей порядка различные предметы и построили баррикаду из тележек для перевозки багажа.

Disturbing video taken in #Shenzhen just across the boarder with #HongKong. Something extraordinarily bad is about happen. #China #HongKongProtests #Democracy #SaveHongKong pic.twitter.com/Gad5R5HVZL