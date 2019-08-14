Пекин призвал США не «совать нос» в дела Гонконга

Китай настоятельно призывает США не вмешиваться в дела Гонконга после того, как американский лидер Дональд Трамп написал, что китайская армия стягивается к границе с регионом. Об этом заявили в МИД КНР в среду, 14 августа.

«Мы уже не раз выражали свою позицию по этому вопросу. Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая. Мы еще раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга», — говорится в письменном комментарии МИД КНР, который цитирует «РИА Новости».

Ранее во вторник Трамп заявил, что, по данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения его местными властями Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части КНР. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.