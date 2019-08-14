Администрацию Трампа вознамерились засудить за новые меры по миграции

Два калифорнийских округа, Сан-Франциско и Санта-Клара, подали в суд на администрацию американского президента Дональда Трампа с требованием отменить новые меры, направленные на ограничение иммиграции.

«Новое распоряжение администрации Трампа — это незаконная и глупая атака на иммигрантов», — цитирует «РИА Новости» заявление юрисконсульта Санта-Клары Джеймса Уильямса. Он отметил, что новое правило заставит людей отказываться от необходимых им государственных соцпрограмм.

11 августа американская администрация сообщила, что теперь, в соответствии с новым правилом, зависимость мигранта от множества государственных социальных выплат при выдаче визы или грин-карты будет рассматриваться как «негативный фактор». Речь, в частности, идет о программе медицинского страхования для бедных Medicaid или о программе получения продовольственных талонов. Среди прочих факторов будут рассматриваться также состояние здоровья, возраст, уровень образования и др.

Правозащитники выражают резкую критику по отношению к инициативе. По их словам, это правило существенно усугубит условия жизни малоимущих как нелегальных, так и легальных мигрантов.

С намерением подать иск к администрации Трампа по поводу новых мер выступила 13 августа генеральный прокурор Нью-Йорка, член демократической партии Летиция Джеймс.

Глава американского государства Дональд Трамп представляет из себя ярого противника миграции в США из государств Латинской Америки, так как, по его убеждению, именно она является причиной распространения торговли наркотиками и торговли людьми.